ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年5月28日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「初音ミク×シナモロール​KUNEMIMIぬいぐるみ」を紹介します！ セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール​KUNEMIMIぬいぐるみ」 © CFM© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994 投入時