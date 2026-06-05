セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」赤いほっぺぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」赤いほっぺぬいぐるみ 登場時期：2026年5月28日より順次サイズ：全長約7×5×15cm種類：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート投入店舗