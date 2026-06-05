◇プロ野球セ・パ交流戦 広島-オリックス(5日、マツダスタジアム)この一戦で身長差50センチの対決が公式戦で初めて実現。163センチの広島・勝田成選手が、オリックス先発で背丈2メートル13センチのジェリー投手からヒットを放ちました。この対決が実現したのは初回の第1打席。この時は高いバウンドの打球を投手方向に打ちますが、ジェリー投手の高い壁は越えず投手ゴロに倒れます。しかし3回ウラの広島の攻撃で第2打席を迎えます。