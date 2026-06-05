俳優の飯島直子（58）が4日、Instagramを更新。「モデルか」とツッコミを入れた食事の写真に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】飯島直子、豪快朝食＆顔パック姿の自撮りショットこれまでにも、「朝時間なく、ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い。おしゃれなごはんはわた