【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権は４日、キューバのミゲル・ディアスカネル大統領らを制裁対象に指定したと発表した。キューバの体制転換を狙う圧力の一環とみられる。米国務省によると、ディアスカネル氏と妻、息子、ラウル・カストロ元国家評議会議長の息子と孫、国防省や鉱山企業など、計５人・５団体を指定した。米国内の資産を凍結し、米国人との取引を禁じる。トランプ大統領は４日、記者団に対し、キュー