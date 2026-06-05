ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村3」は男女混合シリーズで、6日から5日間の日程で幕を開ける。穴党の大注目は136期生の宮本琉正（20＝福岡）。4日の優勝戦で尾嶋一広が優勝した63号機を引き当てた。尾嶋が「これ、多分いいエンジンですよ」と話していたように、宮本もパワーを感じ取った。特訓後、「めっちゃいいです。直線が全然違った。せっかくこのエンジンを引いたからには1着を獲りたい」と宮本は