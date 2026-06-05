経済産業省は、2040年代までに原発を最大5基建て替える目標案をまとめました。政府は2025年策定したエネルギー基本計画の中で、原発を最大限活用する方針を掲げています。こうした中、経済産業省は5日、原発について、2040年代までに2基から5基、2050年代までに11基から14基を建て替える目標案を示しました。目標案を示すことで、今後の投資の判断や人材確保の見通しを立てやすくする狙いです。