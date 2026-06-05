県内のイオンでは6月5日から沖縄県フェアが始まり“泡盛の女王”がイベントをPRしました。TeNYを訪れたのは“泡盛の女王”として活動する宮下智美さんです。県内や北関東のイオン57店舗では５日から「沖縄県フェア」が始まりました。“泡盛の女王”によるクイズイベントも行われ、沖縄の名産品をアピールします。【泡盛の女王・宮下智美さん】「泡盛は飲み方が幅広くて水割りですとか、炭酸割りジュースで割ったりコ&#