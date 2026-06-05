「白山白川郷ホワイトロード」で冬季閉鎖の解除を前に、事故対応訓練が行われました。 【写真を見る】標高1400メートルで車が落石に巻き込まれたら… ｢白山白川郷ホワイトロード｣今シーズンの開通を前に事故対応訓練 警察･消防などが手順確認 （訓練参加者）「落石に巻き込まれたもよう。負傷者3名」 「白山白川郷ホワイトロード」は、岐阜県と石川県を結ぶ山岳観光道路です。 標高1400メӦ