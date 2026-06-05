2026年5月26日から「日東紅茶」25年ぶりのチルド商品「りんご紅茶」が、関東地区のファミリーマートに期間限定で発売中。編集部に届いた実物を飲んでみたら、初夏にぴったりの爽やかな甘さがたまらないアイスティーでした♡【日東紅茶の歴史】紅茶メーカー「日東紅茶」は、もともと日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として1927年（昭和2年）に誕生。当時は舶来高級品の代表だった紅茶を一般家庭にも届けるために歩み