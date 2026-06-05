県内を襲った台風6号について、県内の農作物などへの被害状況が公表されました。被害額は1億7700万円あまりに上っています。今週、県内を襲った台風6号。県は5日、県内の農作物などへの被害について明らかにしました。発表では農作物などへの被害が約6900万円、農業施設への被害が約7300万円など、被害額は計1億7700万円あまりに上っています。暴風域に入った奄美地方で多くの被害が確認されていて、県は引き続き被害の状況に