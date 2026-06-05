部下への侮辱的な発言が自殺の要因となったとして、海上自衛隊の隊員2人が懲戒処分を受けました。処分を受けたのは、海上自衛隊輸送艦「おおすみ」に所属する2等海曹と1等海曹の男性2人です。3年前、2等海曹が勤務中に部下の隊員に対して、「何もできていないのに給料もらえていいな。」などと侮辱するような発言をし、1等海曹もそれに同調しました。その日に隊員が自殺したということです。自殺を受け、隊員100人以上に聞き