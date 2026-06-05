百年構想リーグのプレーオフラウンド最終戦に臨むユナイテッドにJA県経済連からパッションフルーツが贈られました。鹿児島はパッションフルーツの生産量が日本一。「パッション」あふれるプレーでサポーターを魅了する河村選手が受け取りました。（鹿児島ユナイテッドFC・河村慶人選手）「このパッションフルーツを食べてパワーをつけて、今週の秋田戦そしてオール