数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『otona MUSE 2026年8月号』の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッ