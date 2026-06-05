Snow Manの佐久間大介さんは6月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。聖地巡礼した様子を公開し、反響が寄せられました。【写真】佐久間大介の聖地巡礼ショット「既視感ある風景だなぁと思ったら…!!」佐久間さんは「いっとん(@ryoito04ntvkon)と、ここで再現してきた！！！めんまは見つからなかった。また、あの花見てぇ、、」とつづり、2枚の写真を投稿。夜の橋をバックに撮影した佐久間さんのソロショットと、日本テレビアナウンサ