◇交流戦阪神─楽天（2026年6月5日甲子園）楽天・岸攻略に向けて、3番・森下翔太と4番・佐藤輝明がそれぞれ足でプレッシャーをかけた。森下が走ったのは4回。四球で出塁し、佐藤輝、大山が倒れた後の2死から今季3個目の盗塁に成功した。ここから高寺と伏見が連続四球で2死満塁のチャンスを迎えたが、3回に中前打を放っていた熊谷は空振り三振に終わった。佐藤輝は2回の先頭打者として四球を選ぶと、大山の2球目にスタ