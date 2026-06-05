2019年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年4月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、6月2日、自身のブログを更新。約7年半前に自身の舌がんを公表した“２つの理由”を綴りました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】 “舌がん公表” の理由を明らかに「いつかお話したかったこと…です。」「７年半前の私からは、全く想定外