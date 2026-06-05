福岡地裁＝2020年11月9日、福岡市中央区航空自衛隊員だった女性が2020年、基地で男性隊員からわいせつな行為をされ、上司に被害申告した後も適切な措置が取られなかったとして、男性と国に計1210万円の損害賠償を求めた訴訟があり、福岡地裁は5日までに、男性に165万円の支払いを命じた。上司の対応は不適切ではなかったとして、国への請求は退けた。女性は23年に依願退職し提訴。その後男性はわいせつ行為を理由に停職12カ月