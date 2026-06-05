「カムリ」の改造車の前で話すトヨタ自動車の豊田章男会長（右）＝5日午後、静岡県小山町の富士スピードウェイトヨタ自動車は5日、日本へ「逆輸入」した米国生産のセダン「カムリ」を今秋にも全国発売すると明らかにした。日本の道を走りやすいように右ハンドルに変更するなどして、年間1万台の販売目標を掲げる。富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催中のレースに合わせ、カムリを改造する催事で説明した。豊田章男会長