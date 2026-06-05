県内最大都市の熊本市。その舵取り役を決める市長選が今年行われます。注目は現職の大西一史市長の動向。4期目の出馬はあるのでしょうか？本人を直撃しました。■熊本市・大西一史市長（4月24日）「適切な時期に判断をさせて…」（5月11日）「しかるべき時期に改めて…」（5月29日）「進退についてどうするか述べる時期ではない」4期目の市長選出馬について明言を避けてきた熊本市の大西一史市長。果たして胸の内は？ことし4月、KK