6月6日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。・気温上がらずひんやりした一日に・あす曇天 日曜〜月曜は大雨警戒・気温は平年並み 極端な暑さナシ！・梅雨入り間近 洗濯悩む季節に…