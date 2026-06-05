撮影＝金澤正平この記事の画像を見る『万引き家族』以来、8年ぶりとなるオリジナル脚本で、再び家族を描いた――。是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』が、5月29日（金）に公開された。舞台は、少し先の未来。子どもを亡くした夫婦が迎え入れたのは、息子と瓜二つのヒューマノイドだった。喪失を抱えた家族の姿を通して、人を愛すること、共に生きることの意味を静かに問いかける。脚本開発の裏側から、夫婦役を演じた綾瀬はるか