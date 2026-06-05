宮城県石巻市で昨年6月、80代男性が市配布の殺虫剤を誤飲し死亡した事故で、遺族が5日までに取材に応じた。市が事故を公表しなかった理由に「遺族の意向」を挙げていることに「公表を望んでいないというのはうそだ」と反論した。