日本高野連は5日、大阪市内で今夏の全国選手権大会（甲子園球場）の臨時運営委員会を開き、試合の続きを後日行う「継続試合」となる条件などを決めた。試合を午前1試合と午後3試合に分ける2部制で実施する第3〜8日の第1試合（午前8時開始）は原則、同11時で継続試合とする。10時45分で終了していない場合、どのイニングまで続行するかを協議する。試合終了が午後7時30分を過ぎた場合は次の試合を行わない。終了が10時を過ぎ