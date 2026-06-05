◇プロ野球セ・パ交流戦中日−西武(5日、バンテリンドーム)西武の先発・郄橋光成投手が2年連続となるヒットを記録しました。場面は両チーム無得点で迎えた5回。2アウト走者なしで打席に向かうと、対する先発・柳裕也投手の初球を見逃します。続くボール球も見逃し迎えた1ボール1ストライクの3球目。縦スライダーをとらえライトへのヒットとしました。西武はここまでわずか3安打に抑えられており、郄橋投手の野手顔負