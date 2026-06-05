俳優の賀来賢人（36）が5日、都内で出演しプロデューサーも務めた映画「NeverAfterDark/ネバーアフターダーク」（監督デイヴ・ボイル）の初日舞台あいさつに出席した。賀来がボイル氏と共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品で、死者の姉と生者の妹による霊媒師コンビが人里離れた洋館に巣くう亡霊に立ち向かう物語。「全体的にアナログに作ってる」と明かし、VFX（視覚効果）などに頼り過ぎず、糸や巨大ファ