北海道・江別市で2024年、当時20歳の男子大学生が交際相手の女ら男女6人から集団暴行を受けて死亡し現金などが奪われた事件。5日、交際相手の女の友人で強盗致死の罪に問われている川村葉音被告（21）の裁判員裁判が結審し、検察は「著しく悪質で情状に酌量すべき事情が見いだせず厳罰が不可欠だ」と無期懲役を求刑しました。事件が起きたのは2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さんの遺体が全裸の状態で発見されました。警察は長