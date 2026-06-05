千葉県市川市の小学校で教頭を務めていた男が、学校の銀行口座から教材費などを横領したとして逮捕されました。◇小学校の保護者から集めた教材費などのお金を横領したとして逮捕されたのは、教頭だった男でした。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市の小学校の元教頭・小林佳巨容疑者です。警察によりますと、小林容疑者は2024年から去年にかけて、学校の口座からおよそ350万円を横領した疑いがもたれています