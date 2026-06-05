SNSで超話題！新進気鋭のクリエイター・おけべち氏（@okbechi）によるオリジナル連載が開幕！【人気！】エスプレッソは飲みにくい？苦味と酸味の向こう側に見つけた推しポイントとはコーヒーが苦手な男・おけべち。彼が趣味にしたのは、なんと「苦手なはずのコーヒー」だった。苦手なコーヒーをわかるため、あれやこれやと思考した記録をつづります。