『役目を果たした日陰の勇者は、辺境で自由に生きていきます』（船野真帆：作画、丘野優：原作、布施龍太：キャラクター原案/スターツ出版）10回【全11回】魔王を倒した勇者の自由気ままなセカンドライフ。辺境の奥地で目の当たりにした光景とは!?勇者パーティーの荷物持ちでありながら、単独で魔王を討伐したクレイ。しかし、地位や名声に頓着しない彼はその栄光をあっさり手放し、姿を消した。 向かった先は、誰もが開拓を諦めた