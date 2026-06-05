【漫画】本編を読む『その呪物、取扱注意につき』（ヒロイチ：漫画、谷尾銀：原作、アオジマイコ：キャラクター原案/KADOKAWA）は、谷尾銀氏による同名小説のコミカライズ作品だ。呪いや怪異といった超常現象にまつわる事件を扱う特異な捜査機関を舞台にしたオカルトミステリーである。物語は、交番勤務1年目の警官・成瀬義人が、夜警中に訪れた空き家でおぞましい「なにか」に襲われ、意識を失うところから始まる。その4カ月後