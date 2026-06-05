夫が自営業の場合、「もしものとき、遺族年金だけで生活できるのだろうか」と不安になる方は多いと思われます。会社員の夫を持つ友人と比べて、将来受け取れる金額にどれくらい差があるのか気になることもあるでしょう。 遺族年金は、夫の働き方や子どもの有無、年金保険料の納付状況によって内容が変わります。そこで本記事では、自営業の夫と会社員の夫で遺族年金にどのような違いがあるのかを解説します。 自営