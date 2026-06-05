競泳女子の鈴木聡美（３５＝ミキハウス）が?安定感?の要因を明かした。日本選手権２日目（５日、東京アクアティクスセンター）の１００メートル平泳ぎでは、序盤から先頭でレースを進め、自己ベストに迫る１分５秒８７で優勝。２位に２秒以上の差をつける圧勝劇に「前半は予選からの修正ができたのかなと思うし、後半の泳ぎは普段の練習から積み重ねているものがあるので、そこは生きたのかな」と頬を緩めた。ベテランの領域