アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が５日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。自民党総裁選などで高市早苗首相の陣営が他の候補者の中傷動画を作成していたとされる問題についてコメントした。高市首相はこの日の参院予算委員会で、他候補を誹謗中傷する動画を作成した男性と首相の公設第１秘書との会話とされる音声を確認したと明らかにした。「週刊文春電子版」が音声を有料公開していたが、高市首相は「秘書本