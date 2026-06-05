１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯を前に、注目の予測が話題となっている。スポーツ専門メディア「ＥＳＰＮ」によると、ドイツの数学者ヨアヒム・クレメント氏が、北中米Ｗ杯の優勝がオランダだと予測した。クレメント氏は、２０１４年ブラジル大会のドイツ、２０１８年ロシア大会のフランス、４年前のカタール大会のアルゼンチンと、過去３大会で優勝国をズバリ的中させて話題になった人物だ。同氏はドイツ紙「デア・シ