あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ぴたっとしたTシャツ」の略語は？「ぴたっとしたTシャツ」の略語はなんでしょうか？タイトなフィット感で流行しています！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ぴたT」でした！ぴたTとは、子どものサイズのような小さいTシャツのこと。1990年代後半