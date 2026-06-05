韓国Mnetのグローバルオーディション番組から誕生したK-POPボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」がRay WEBに初登場！今回は、デビュー後初のカムバックとしてリリースされたPrologue Single の世界観にあわせて、“もしもメンバーと同じクラスだったら…”をテーマに、胸きゅんなスクールトークをお届け♡ 個性あふれる青春トークは必見です。ALPHA DRIVE ONEの基本プロフィールをCHECK！ALPHA DRIVE