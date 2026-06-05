【浅倉透 おしごとエフォートレス Ver.】 受注期間：6月30日まで 11月 → 2027年1月 発売予定 価格：19,800円 海外のホビーメーカー「SSR FIGURE」は、フィギュア「浅倉透 おしごとエフォートレス Ver.」の仕様変更および発売月延期を発表した。 本製品は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」×「雀魂」