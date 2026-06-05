【ゆるカナ ルミティア】 6月9日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「ゆるカナ ルミティア」を6月9日11時より予約受付を開始する。 本商品は「アルカナディア」に登場するキャラクターたちのゆる～い日常を描く4コマ漫画「ゆるカナ」に登場する「ルミティア」をプラモデル化したもの。 小さくてかわいいデフォルメデザインとなっており、天使型ディアーズら