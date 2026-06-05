九州各地の印刷や広告に関連する企業が一堂に会する展示会が、福岡市で始まりました。“ナフサショック”など中東情勢の悪化による影響がある中、それを逆手にとってPRする企業も出てきています。 福岡市博多区の福岡国際センターで、5日と6日に開かれている「九州印刷情報産業展」。最新の印刷機器やデジタルサイネージなど、印刷や広告に関連する企業114社が出展しています。 会場の一角で行われていたの