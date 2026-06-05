Summit Everest ハーマンインターナショナルは、6月4日からウィーンで開催されている「High End Vienna 2026」にあわせ、JBLの海外サイトにおいて、Summitシリーズ新モデル「Summit Everest」と「Summit K2」を公開した。 Summit Everest Summit Everestは、Summitシリーズのフラッグシップモデル。40年以上にわたって培われてきたProject Everestスピーカー開発の伝統を受け