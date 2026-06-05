テレビ朝日系「アメトーーク！」が４日に放送され、元雨上がり決死隊の蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「相方のツッコミ最高〜芸人」。サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきお、シソンヌ・じろう、長谷川忍らが登場し、ボケ側が漫才を披露しながら相方の突っ込みを分析、絶賛した。伊達は、蛍原に「こないだ、蛍原さんが僕らのラジオにゲストで来てくださったじゃないですか？そのときに『漫才やりたい』っておっしゃっ