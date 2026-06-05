毎シーズン人気を集める「GYDA」と「MLB」のコラボレーションアイテムが、この夏も登場♡2026年6月12日（金）より先行予約がスタートします。今回は、スポーティーなチームロゴとGYDAらしい女性らしさを融合した全4型をラインナップ。ビジューを贅沢にあしらった華やかなデザインで、カジュアルながらもオンナ度を高めてくれる注目コレクションです。 ビジューが主役の華