石川祐希バレーボール男子日本代表の石川祐希主将（30）が2026〜27年シーズンからトルコリーグの強豪、ジラートに加入すると5日にマネジメント会社が発表した。25〜26年シーズンまでイタリア1部のペルージャに所属した石川は「新しい経験が必ず僕を成長させると確信しています」などとコメントした。愛知県出身の石川は、中大在学中からイタリアでプレー。2季在籍したペルージャでは国内リーグや欧州チャンピオンズリーグなど