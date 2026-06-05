トシちゃん、ステージ待ち―。ソフトバンク中村稔弥投手（29）が5日の横浜遠征から1軍に合流した。ハマスタでのDeNA戦前の練習を消化した。現役ドラフトで今季から加入し、ファーム公式戦では先発として定着。5月28日の日本ハムとのファーム公式戦では12三振、1失点完投するなどアピールを続けてきた。出場選手登録は5日時点では持ち越しとなったが「体力も付けてきたし、球の質も良くなったと思う」と自信をのぞかせた。倉