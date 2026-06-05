７年ぶりに復活した競輪ワールドシリーズの第１戦が防府競輪場（山口県防府市）で３日から３日間開催された。１１レースのＳ級決勝では２４年パリ五輪金メダリストのラブレイセンが見事完全優勝。レースの熱気も覚めやらぬ中、場内では「ワールドフェス」が行われた。会場では、ラブレイセン選手を含む今開催に出場した外国人４選手と元プロレスラー・長州力氏による餅まきが行われ、子どもたちを中心に歓声が上がった。他に