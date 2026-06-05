賀来賢人（36）が6日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」（デイブ・ボイル監督）初日舞台あいさつに登壇。トークの中で、この日登壇がかなわず、ビデオレターを寄せた穂志もえか（30）を絶賛した。穂志は、世界のドラマ界を席巻した「SHOGUN将軍」に出演し、25年2月に米国で行われた第30回クリティックス・チョイス・アワード（放送映画批評家協会賞）授賞式で助演女優賞を受賞