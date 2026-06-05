元グラビアアイドルでタレントの小島可奈子（50）が5日にインスタグラムを更新。自身が受けた「無呼吸症候群」の手術について説明した。小島は「さて！無呼吸症候群の手術三つ、鼻の骨、鼻腔、喉のヒダの部分の手術…実は喉は想定外？でした」とつづり「今回は別の所で鼻の骨の手術を希望して検査してもらったのですが、先生から喉もやった方がよいかもとのこと」とのどの手術を受けるに至った経緯を明かした。続けて「喉のヒダの