顧客や取引先からの立場を利用した理不尽な要求や悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）が社会的問題となっています。医療・介護現場のコミュニケーション環境の改善に取り組む株式会社ケアコム（東京都調布市）が実施した「認知症患者からのカスハラ」に関する実態調査によると、約4人に1人が「ほぼ毎日」の頻度でカスハラを受けていることが分かりました。【調査結果】カスハラ被害を受けた際、何も