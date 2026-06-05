専用エアロでよりいっそうスポーティに！スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」に新設定される「S：HEV」モデルのティザーサイトをオープンし、仕様やデザインを初公開しました。今回、レイバックのFタイプへの改良にあわせ、新たなモデルとしてストロングハイブリッドシステムを搭載する「レイバック S：HEV」をラインナップに追加。同年7月に正式発表される予定です。これに合わせて、同モデ